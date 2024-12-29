Bolu Abant Gölü Milli Parkı Kış Manzaralarıyla Ziyaretçileri Ağırlıyor
Hafta sonunu doğayla geçirmek isteyen tatilciler, Bolu Abant Gölü Milli Parkı'na akın etti. Kar manzaraları eşliğinde kartopu oynayıp yürüyüş yaptılar.
Bolu Abant Gölü Milli Parkı, misafirlerini kar manzaralarıyla ağırlıyor.
Hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilciler, çocuklarıyla geldikleri parkta kartopu oynadı, kardan adam yaptı.
Bazı ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar eşliğinde yürüyüş parkurlarında yürüyüş yaptı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel