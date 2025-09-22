Bolşoy Tiyatrosu İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Alıyor

Dünyanın saygın bale topluluklarından Bolşoy Tiyatrosu, "İstanbul Kültür Yolu Festivali" kapsamında, ilk kez Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'na konuk olacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın ünlü topluluğu, "Romeo ve Juliet" ile "Kuğu Gölü"nü özgün dekorları, göz alıcı kostümleri, usta orkestrası ve geniş kadrosuyla sahneye taşıyacak.

Bolşoy Tiyatrosu, dansçılar, orkestra ve teknik ekipten oluşan yaklaşık 350 kişilik kadrosuyla İstanbul'a gelecek.

Şef Anton Grishanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası da her iki yapımda sahne alacak. Rusya'nın en eski müzik topluluklarından biri olan orkestra, uluslararası ödüllü sanatçılarıyla dünyanın seçkin senfoni orkestraları arasında gösteriliyor.

Yapım, izleyicilere sadece bir bale gösterisi değil, aynı zamanda sahne sanatlarının bütünlüklü bir şölenini sunacak.

Romeo ve Juliet, özgün dekoruyla dikkati çekiyor

Klasik bale repertuvarının önemli yapıtlarından Romeo ve Juliet, 26-27 Eylül'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İlk kez 1940'ta sahnelenen eser, Sergey Prokofyev'in ölümsüz müziği ve Leonid Lavrovski'nin özgün koreografisiyle bale tarihine damga vurdu.

Eser, zengin anlatımı ve dramatik gücüyle sahnelendiği günden bu yana dünya bale topluluklarının başyapıtları arasında yer alıyor.

Lavrovski, Verona kroniklerinden, Orta Çağ aşk anlatılarından ve tarihi dans geleneklerinden esinlenerek eserin koreografisini hazırladı.

Zengin anlatımı ve dramatik gücüyle sahnelendiği günden bu yana dünya bale topluluklarının başyapıtları arasında yer alıyor.

Özgün dekor ve kostümleri, Prokofyev'in müziğiyle birleşerek AKM sahnesinde büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

Kuğu Gölü 29-30 Eylül'de izlenebilecek

Topluluk, ilk kez 1877'de sahnelenen Kuğu Gölü eserini ise 29-30 Eylül'de sahneleyecek.

Pyotr Çaykovski'nin Bolşoy Tiyatrosu için bestelediği ilk bale olma özelliğini taşıyan eser, dünyanın en çok sahnelenen bale yapıtları arasında yer alıyor.

Küçük Kuğuların Dansı ve Siyah Kuğu Odile'in 32 kez fouette dönüşüyle tanınan eser, müziği ile de unutulmazlar arasına adını yazdırdı.

Detaylı bilgi için "www.akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.