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Bolivya ve ABD uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için 20 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

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Bolivya, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ABD ile 20 milyon dolarlık bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, Bolivyalı güçlerin eğitimi ve kamu güvenliği kurumlarının güçlendirilmesini hedefliyor.

Bolivya, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele alanında işbirliği için ABD ile 20 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Bolivya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği için bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Söz konusu anlaşma kapsamında ABD'nin, Bolivya'ya Bolivyalı güçlerin eğitilmesi için 20 milyon dolar yardım sağlayacağının belirtildiği açıklamada, anlaşmanın amacının kamu güvenliği, suç soruşturması ve organize suçlarla mücadeleden sorumlu Bolivya kurumlarının güçlendirilmesi olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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