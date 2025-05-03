Bolivya'da Uçak Kazası: Timsahlarla Dolu Bataklıkta 36 Saat Mahsur Kaldılar

Bolivya'da Uçak Kazası: Timsahlarla Dolu Bataklıkta 36 Saat Mahsur Kaldılar
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Bolivya'da geçirdikleri uçak kazasının ardından Amazon ormanlarındaki bir bataklıkta mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişi, yaklaşık 36 saat sonra kurtarıldı. Sağ salim kurtarılan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, yaşadıkları uçak kazasının ardından timsahlarla dolu bataklıkta yaklaşık 36 saat mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

CBS News'in haberine göre yerel yetkililer, Bolivya'da geçirdikleri uçak kazasının ardından Amazon ormanlarındaki bir bataklıkta mahsur kalan kişilere ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, 5 kişinin sağ salim kurtarıldığını belirterek, bu kişilerin kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yaklaşık 36 saat boyunca uçak enkazının üzerinde bekleyerek hayatta kaldıklarını söyleyen kazazedeler, bataklığın timsahlarla dolu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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