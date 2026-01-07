Selahattin Demirtaş'ın Hapis Cezası Verilmesine Bölge Baroları'ndan Tepki: Hukuk Devleti ve İfade Özgürlüğü Açısından Kaygıyla Karşılıyoruz

(ANKARA)- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Baroları, HDP eski Eş Genel Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına tepki gösteren yazılı açıklama yayımladı. Bölge Baroları'nın açıklamasında, "Hukuk devleti ve ifade özgürlüğü açısından kaygıyla karşılıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bölge Baroları, HDP eski Eş Genel Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında 2015-2016 yılları arasında yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı. 14 kenti kapsayan bölge barolarının açıklaması şu şekilde:

"Halkların Demokratik Partisi'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 2015-2016 yılları arasında yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla açılan davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmesini, hukuk devleti ve ifade özgürlüğü açısından kaygıyla karşılıyoruz.

Siyasal alanda yapılan konuşmalar; eleştiri, değerlendirme ve muhalefet hakkının doğal bir parçasıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ile Anayasa'nın 26. maddesi, ifade özgürlüğünü güvence altına almakta; bu özgürlüğün özellikle siyasetçiler bakımından daha geniş yorumlanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yerleşik uluslararası içtihatlarda da kamu gücünü kullananların, sert ve rahatsız edici eleştirilere daha fazla hoşgörü göstermekle yükümlü olduğu vurgulanmaktadır.

"Ceza tehdidi altında tutulan siyasal söylem, yalnızca bireyleri değil, toplumun tamamını susturur"

Buna rağmen, yıllar önce yapılmış siyasi konuşmalar nedeniyle verilen bu mahkumiyet kararı, ifade özgürlüğünün daraltıldığını ve ceza hukukunun siyasal alanı baskılamanın bir aracı haline getirildiğini göstermektedir. Ceza tehdidi altında tutulan siyasal söylem, yalnızca bireyleri değil, toplumun tamamını susturur; demokratik tartışma zemininin altını oyar.

Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen ve bağlayıcılığı tartışmasız olan kararlar uyarınca Selahattin Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi yönündeki yükümlülük halen yerine getirilmemişken, yeni bir mahkumiyet kararı verilmesi hukuki belirsizliği derinleştirmiştir. AİHM kararlarının uygulanmasını ve hukuka aykırı tutukluluğun sona ermesini beklediğimiz bir süreçte verilen bu karar, yargının uluslararası insan hakları hukukuyla bağının giderek zayıfladığını göstermektedir.

Bölge Baroları olarak, düşünceyi açıklama ve siyasal eleştiri hakkının cezalandırılmasını kabul etmiyoruz. Yargının, ifade özgürlüğünü koruyan anayasal ve uluslararası normlar doğrultusunda hareket etmesini beklediğimizi ve bu ilkelere aykırı tüm yargısal uygulamaların karşısında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."