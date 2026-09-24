Haberler

Bolayır'da kadınlar gasilhaneyi imece usulüyle boyayıp temizledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolayır'da kadınlar gasilhaneyi imece usulüyle boyayıp temizledi
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde kadınlar, mezarlık içindeki gasilhanenin bakım ve temizliğini imece usulüyle yaptı. Gasilhanenin iç ve dış cephesini boyayan kadınlar, çevre temizliğiyle ortak alanı daha düzenli hale getirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde kadınlar, mezarlık içerisindeki gasilhanenin bakım ve temizliğini imece usulüyle gerçekleştirdi.

Köyde yaşayan kadınlar, ortak kullanım alanlarından gasilhanenin daha temiz ve düzenli hale getirilmesi amacıyla bir araya geldi.

Gasilhanenin iç ve dış cephelerini boyayan kadınlar, çevrede de temizlik çalışması yaptı.

Bolayır Köyü Muhtarı Celal Öztürk, AA muhabirine, çalışmanın köydeki dayanışma kültürünün güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Kadınların herhangi bir beklenti içerisinde olmadan gönüllü olarak çalışmaya katıldığını belirten Öztürk, "Köyümüzün kadınları gasilhanemizin boyanması ve temizlenmesi için imece usulü bir çalışma gerçekleştirdi. Kendi emekleriyle binamızı daha güzel ve düzenli hale getirdiler. Bu davranış, köyümüzdeki dayanışma kültürünün ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

Öztürk, ortak kullanım alanlarının korunması ve temiz tutulmasının toplumsal sorumluluk olduğunu ifade ederek çalışmaya katkı sağlayan kadınlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para

14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para
Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Maça 1 gün kala yıldız ismi kadrodan çıkardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Savunma İttifakı için net yorum
Adana'da uyuyan köpeği sopayla döven komşu 'tavuklarımı yedi' dedi, serbest kaldı! O anlar kamerada

Uyuyan köpeği sopayla dövdü, bir cümleyle serbest kaldı
Galata Köprüsü'nde saldırıya uğrayıp burnu kırılan kadın 2 yıldır adalet arıyor! 'Ben bir dosya değilim'

Başını çevirdi, yumruğu yedi! 2 ameliyata rağmen burnu kırık
CHP Sözcüsü Sarı'dan Özgür Özel'e belgeli yanıt: Ya yalan söylüyor ya da yardımcısının ne yaptığından haberi yok

Özgür Özel'e iki belgeyle yanıt! 'Ya yalan söylüyor ya da...'
Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak

Bu akşam çuvalla para kazanabilir
22.5 yıl hapis cezası olan firari hükümlü, ölmüş birinin ehliyetiyle yakalandı

Ölen kişinin ehliyetini kullanırken yakalandı, suç makinesi çıktı

Burdur'da bıçaklanan oğlunu kaybeden baba, verilen cezaya tepki gösterdi

Oğlunu kaybeden baba verilen cezayı duyunca yıkıldı