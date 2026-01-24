Haberler

Yüzeyi buz tutan havuzda yüzdü; o anlar kamerada

Mardin'in Midyat ilçesine tatil için gelen profesyonel boksçu Emrullah Bozkurt, yüzeyi buz tutan havuzda yüzme anlarını cep telefonuyla kaydettirerek ilginç bir deneyim yaşadı.

MARDİN'in Midyat ilçesine tatil için gelen boksçu Emrullah Bozkurt (46), yüzeyi buz tutan havuzda yüzdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Profesyonel olarak boksla uğraşan ve yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da yaşayan Midyatlı Emrullah Bozkurt, tatil için geldiği ilçede bir otelin yüzeyi buz tutan havuzunda yüzdü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

