Haberler

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 15 köylü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 15 köylü yaşamını yitirdi. Bu saldırı, Boko Haram'ın 2009'dan bu yana süregelen kitlesel terör eylemlerinin bir parçası olarak kaydedildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda çocuklar dahil 15 köylü yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Wajirko köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 15 köylü hayatını kaybetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani: Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in vefatından sonra İzzet Çapa'dan ortalığı karıştıracak paylaşım

Ünlü işletmecinin paylaşımı ortalığı karıştıracak: İnsanda utanma olur
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor

Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı

Kıyafet mağazasında korkunç olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Fatih Ürek'in vefatından sonra İzzet Çapa'dan ortalığı karıştıracak paylaşım

Ünlü işletmecinin paylaşımı ortalığı karıştıracak: İnsanda utanma olur
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray

Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray