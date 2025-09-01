Boğaziçi Üniversitesi'nde Hilal Özdemir'in Ölümüyle İlgili İdari İnceleme Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi, 30 Ağustos'ta yaşanan Hilal Özdemir'in ölümüne ilişkin güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlattı. Olayın, üniversiteyle bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana geldiği belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi, Hilal Özdemir'in (15) yaşamını yitirdiği 30 Ağustos'taki olaya ilişkin ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatıldığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 30 Ağustos akşamı yaşanan elim hadisenin herkesi derinden sarstığı belirtilerek, merhume Hilal Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilendi.

Söz konusu olayın üniversiteyle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana geldiği aktarılan açıklamada, Kennedy Lodge'da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlikte görevli Hilal Özdemir'in, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrıldığı, Kale Kapı'ya giden yolda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.

Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte bunu ibraz ederek kampüse girdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış, davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir. Bununla birlikte ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam işbirliği içindedir."

Açıklamada, üniversitenin önceliğinin, öğrencilerin ve çalışanların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesi olduğu ve bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirlerin titizlikle değerlendirileceği aktarıldı.

Hilal Özdemir, 30 Ağustos'ta ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüş, Kurtuluş da aynı silahla intihar etmişti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal

İnsanlıktan utandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'in başına talih kuşu kondu! Yıldız futbolcuya çuvalla para teklif edildi

Yıldız futbolcu için çuval çuval para teklif edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.