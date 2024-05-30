Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Amitav Sanyal, Birleşik Krallık Kraliyet Bilimler Akademisi Kimya Topluluğunun Fellow Grubu'na seçildi

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Amitav Sanyal, Birleşik Krallık Kraliyet Bilimler Akademisi Kimya Topluluğunun (Royal Society of Chemistry) "Fellow Grubu" üyeliğine seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öncü bilim insanlarını bir araya getiren Fellow Grubu, kimya alanında keşifleri ve çalışmalarıyla tanınan, bilime katkıda bulunan seçkin isimlerden oluşuyor.

Akademi her sene dünya çapında yaptığı çalışmalarla öne çıkan bilim insanlarına üyelik verirken, üyeler, akademi bünyesinde oluşturulan kurul tarafından seçiliyor.

Prof. Dr. Sanyal'ın seçilmiş olduğu 200 kişilik Fellow Grubu, global kimya topluluğunu güçlendirirken, bilim politikalarının şekillenmesinde etkili oluyor.

"Böyle gelişmeler yapacağımız çalışmalar için motivasyonumuzu artırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanyal, 20 yıl önce geldiği Boğaziçi Üniversitesinde organik, polimer ve malzeme kimyası, biyoimmobilizasyon için biyomalzemeler, biyolojik sensörlerin hazırlanması, hücre ve doku büyümesi için yeni iskeletler, metal ve polimerik nanoparçacıklar gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Prof. Dr. Amitav Sanyal, Birleşik Krallık Kraliyet Bilimler Akademisi Kimya Topluluğunun, dünyanın en saygın bilim insanlarını üye olarak seçtiğini belirterek, "Kurul tarafından üye olarak seçilmiş olmak ben ve ekibim için gurur verici. Böyle gelişmeler, yapacağımız çalışmalar için motivasyonumuzu artırırken, genç bilim insanlarını da bilim yapmaya daha çok teşvik ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Üniversitede devam eden çalışmalarda lisansüstü düzeyde görev almak isteyen genç bilim insanlarını ekibe davet eden Sanyal, dünya çapında dikkat çeken çalışmalarda yer almak için önemli fırsatlar sunduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Amitav Sanyal hakkında

Birleştirilmiş lisans-yüksek lisans derecesini Hindistan Teknoloji Enstitüsünde alan Sanyal, organik kimya alanındaki doktora çalışmalarını ABD Boston Üniversitesinde; polimer kimyası ve kendi kendine bir araya gelen nanomalzemeler konularında doktora sonrası araştırmalarını ise UMass Amherst'de tamamladı.

California Eyalet Üniversitesinde çalışan ve 2004'ten bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Sanyal'ın danışmanlığında 16 doktora ve 38 yüksek lisans öğrencisi derecelerini aldı.

Prof. Dr. Amitav Sanyal, araştırmalarında yeni polimerik nano malzemelerin hazırlanması ve bu biyomalzemelerin medikal uygulamalarda kullanılması üzerine yoğunlaştı. Sanyal, 2008'de TÜBA-GEBİP, 2009'da BÜVAK Eğitimde Üstün Başarı, 2011'de TÜBİTAK Teşvik, 2009 ve 2019'da ise BÜVAK Araştırmada "üstün başarı" ödüllerine layık görüldü.