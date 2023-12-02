Bodrum ve Milas'ta Kasım Ayında Yoğun Yağış

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kasım ayında metrekareye yoğun yağış düştü. Geyik Barajı'nda düşen yağış miktarı ise rekor seviyeye ulaştı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde metrekareye kasım ayında ortalama 113,2 kilogram, Milas ilçesinde ise 116 kilogram yağmur düştüğü bildirildi. İlçeyi besleyen Geyik Barajı'nın bulunduğu noktada düşen yağış miktarının ise metrekareye 212,9 kilogram olduğu açıklandı.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da eylül ayında kuraklık nedeniyle kenti besleyen Mumcular ve Geyik barajlarında su, dip seviyeye inince her 2 baraj da kapatıldı. Bodrum'da ekim, yağış bakımından yetersiz geçerken, kasım ayının başından itibaren ise yoğun yağış aldı. Kasım ayının 23'ü itibarıyla Geyik Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 20'yi aşarken, Mumcular Barajı'nda ise yüzde 10'u geçti. Etkili yağışlar baraj bölgelerinin yanı sıra yer altı su kaynaklarına da olumlu etkiledi.

Bodrum Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından, Bodrum ve Milas'ta kasım ayında düşen yağış miktarı yayınlandı. Yapılan paylaşımda, "Kasım ayında Bodrum ilçe merkezinde metrekareye 113,2 kilogram, Turgutreis Marina'da 116 kilogram, Milas'ta 159 kilogram, Milas Orman Sahası 212,9 kilogram yağış almıştır. Önümüzdeki aylarda da yağışlar bu şekilde devam ederse Bodrumlular olarak gelecek yıla mutlu gireceğiz" denildi.