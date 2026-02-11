Haberler

Bodrum ve Milas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12 Şubat Perşembe günü Bodrum ve Milas ilçelerinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, her iki ilçe genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçükçekmece'de kadın memurun 10 yaşındaki öğrenciyi okulda darbettiği iddiası

Küçücük çocuk, akılalmaz bir sebeple bu hale geldi
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde

Fenerbahçe'yi üzen, Trabzon taraftarını sevindiren gelişme
Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü

Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Küçükçekmece'de kadın memurun 10 yaşındaki öğrenciyi okulda darbettiği iddiası

Küçücük çocuk, akılalmaz bir sebeple bu hale geldi
Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor

Fenerbahçe'den resmi açıklama: Son imzasını atıyor
NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza

Bu kavganın bedeli çok ağır oldu