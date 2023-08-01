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Bodrum Türkbükü'nde Otluk Yangını

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Muğla'nın Bodrum ilçesinin Türkbükü mahallesinde otluk alanda çıkan yangın büyüyor. Yangına ekipler müdahale ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü mahallesinde otluk yangını başladı. Yangının rüzgarın da etkisi ile büyüdüğü öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi başladı.

Bodrum'da ünlülerin mahallesi olarak bilinen Türkbükü Mahallesinde konutlara yakın bir alanda henüz çıkış sebebi bilinmeyen otluk alanda yangın başladı. Yangına Orman ve İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın denizden karaya esmesi nedeniyle alevlerin konutları tehdit etmediği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkbükü Bodrum Muğla Güncel Haberler

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