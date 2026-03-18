Bodrum semalarında ay yıldızlı 18 Mart anması

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla paramotorla Türk bayrağı açıldı. Bodrum semalarında gerçekleştirilen uçuş, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bodrum'da yaşayan yamaç paraşütü ve paramotor pilotu Seyfi Çağlar Özgül, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında etkinlik düzenledi. Gümbet Değirmenler mevkisinde hazırlıklarını tamamlayan Özgül, paramotoruna bağladığı Türk bayrağıyla havalandı. Yaklaşık 45 dakika süren uçuşta Bodrum Kalesi, Kumbahçe, Gümbet ve çevresinde süzülen Özgül, gökyüzünde dev Türk bayrağı açtı. Sahil şeridinde bulunan vatandaşlar ve turistler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

'ASKERLİĞİ ÇANAKKALE'DE YAPMIŞTIM'

Uçuş öncesi açıklama yapan Seyfi Çağlar Özgül, "Bugün Bodrum semalarında Türk bayrağı açılacak, aynı zamanda arkamızda sis olacak. Güzel bir gösteri yapacağız. Askerliği Çanakkale'de yapmıştım, orayı gördükten sonra büyük bir cesaret ve başarıyla kazanılmış bir Türkiye olduğunu daha iyi anladım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de bu kutlu günde bayrak açarak onlara destek vermek amacıyla buradayız" dedi.

