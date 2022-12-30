BODRUM KALESİ'Nİ 1 YILDA 322 BİN KİŞİ GEZDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki tarihi Bodrum Kalesi'ni son 1 yılda toplam 322 bin yerli ve yabancı turist gezdi. Yaz sezonunda ziyaretlerin yoğun olduğunu belirten Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Melahat Hande Savaş, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde 14 tane sergi salonumuz var. Bunların büyük bir bölümünü su altından çıkan eserler oluşturuyor. Bunlar çok ender bulunan eserler, dolayısıyla özellikle Uluburun Batığı ve Serçe Limanı Cam Batığı salonlarımız daha çok ziyaret ediliyor dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da özellikle yaz sezonunda tarihi ve turistik noktalarda ziyaret artışı gözlendi. Kentin sembol noktalarından Bodrum Kalesi'ni ise son 1 yılda 322 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistler gemi batıkları başta olmak üzere tarihi eserlerin bulunduğu alanları ziyaret edip, fotoğraf çektirirken, deniz manzarasını fırsat bilen turistler ise içeride uzun süre vakit geçiriyor. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Melahat Hande Savaş, 2022 yılı sonu itibariyle, bu yıl 322 bin ziyaretçimiz oldu. Özellikle Haziran ve Eylül aylarını kapsayan yaz sezonunun yoğun olduğu süreçte en yoğun ziyaretçilerimizi almış olduk. Pandeminin ardından ziyaretçi sayımız iki kat oranında arttı. Hedefimiz mevcut sayıyı mümkün olduğunca arttırmak ifadelerini kullandı.

'14 TANE SERGİ SALONUMUZ VAR'

Su altından çıkan eserlerin sergilendiği salonlarda özellikle Uluburun batığı ve Serçe Limanı Cam Batığı'nın ziyaret edildiğini dile getiren Savaş, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde 14 tane sergi salonumuz var. Bunların büyük bir bölümünü su altından çıkan eserler oluşturuyor. Çok ender bulunan eserler, dolayısıyla özellikle Uluburun batığı ve Serçe Limanı Cam Batığı salonlarımız daha çok ziyaret ediliyor. Bunun yanı sıra Bodrum Yarımadası'nda müze uzmanlarının yaptığı kazılarla yarımadayı aydınlatan kazılarımız da var. Bunlar içerisinde en çok Karyalı Prenses salonumuz ilgi çekiyor. Müzemizde de müze kart geçerli, ayrıca müzemizin girişinde de müze kart temin edilebiliyor. Müze kart ile gezmek her zaman daha avantajlı. Müze Kart sahibi olduğunuzda 1 yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeleri aynı kartla ziyaret edebiliyorsunuz. Daha fazla ziyaretçi çekebilmek için tanıtımımızı mümkün olduğunca yapıyoruz dedi.

'YOKTAN VAR EDİLİŞİNİN HER SAFHASINA ŞAHİT OLDUM'

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan Ahmet Sırmaçelik, Bodrum'a 1970'lerin ortasında yerleştim. O tarihten beri kaledeki gelişmeleri biliyorum. Yoktan var edilişinin her safhasına şahit oldum. Kültür Bakanlığı'nın yaptığı restorasyondan sonra 2 gündür müzeye geliyorum. Hem geçmişle bugün arasında köprü bulmaya çalışıyorum hem de yapılmış olağanüstü bilgilendirmeyle sergilemenin güzelliğini ve mutluluğunu kaydetmeye çalışıyorum diye konuştu. (DHA)