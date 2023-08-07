Bodrum Güvercinlik Mahallesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bodrum Güvercinlik Mahallesinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede konuşlu helikopter ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bodrum Güvercinlik Mahallesinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Bodrum Güvercinlik Mahallesinde saat 16.27'de başlayan orman yangını sonrası bölgede konuşlu başta T70 helikopteri olmak üzere birçok hava aracı ve karadan da araz ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan sahada yer ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. - MUĞLA