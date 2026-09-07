Haberler

Bodrum Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mahir Gökmen görevine başladı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mahir Gökmen görevine başladı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmesinin ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Gökmen atandı.

Darendeli ve Gökmen, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen devir teslim töreninde, büro amirleri tarafından karşılandı.

Törende Darendeli, Gökmen'e çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Gökmen de Bodrum'da görev yaptığı süre boyunca ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı Darendeli'ye plaket takdim ederek, yeni görevinde başarılar diledi.???????

Kaynak: AA
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı

8 yıldır firariydi! Tuğrul'u bu değişim bile kurtaramadı
Moskova-Berlin hattında tansiyon zirvede! Lavrov: Yine savaş istiyorlar

Açık açık tehdit etti: Yine savaş istiyorlar
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş

En büyük tutkusu canından etti: Ölümünden önceki yorum tüyler ürpertti
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?

Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
Okan Buruk'tan yıldız ismine özel ilgi! Yiyeceği yemeğe kadar karışıyor

Okan Buruk'tan yıldız ismine özel ilgi! Yiyeceği yemeğe kadar karışıyor
Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu

Koca ülkeyi şoke etti!
Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...

Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatına yeni düzen