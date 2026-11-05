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Bodrum'daki Umurça Ömer Akın İlkokulunda kan bağışına veliler yoğun ilgi gösterdi

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Bodrum'daki Umurça Ömer Akın İlkokulunda Türk Kızılayı işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanyada bağışta bulunanlara madalya ve hediyeler verildi, okul yetkilileri bağışçılara ve Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Bodrum ilçesinde Umurça Ömer Akın İlkokulunda, Türk Kızılayı işbirliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde sabah saatlerinde başlayan kampanyaya, öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Toplumda kan bağışı bilincini artırmak ve Kızılayın kan stoklarına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, veliler bağış noktasında sıraya girdi.

Kampanyaya destek vererek kan bağışında bulunan katılımcılara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Okul yetkilileri, velilerin gösterdiği duyarlılıktan duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyona katkı sunan Türk Kızılayı ekiplerine ve bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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