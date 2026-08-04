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Bodrum'da silahlı saldırı soruşturmasında 3 tutuklama

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yalıkavak Mahallesi'nde 22 Temmuz'da bir araca düzenlenen silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik ortak çalışmada, saldırıyı B.A'nın gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelinin olayın ardından M.T. adına düzenlenmiş kimlik bilgilerini kullanarak Ankara'ya kaçtığı tespit edildi. Saldırıda kullanılan silah ise Yalıkavak'taki bir arazide çanta içinde bulundu.

Şüpheliler B.A. ile M.T. Ankara'da yakalandı. B.A'nın organize suç örgütü yapılanmasıyla bağlantısının M.A.M. tarafından sağlandığı, daha sonra yabancı bir GSM hattı üzerinden aldığı talimat doğrultusunda eylemi gerçekleştirmek üzere Bodrum'a geldiği belirlendi.

B.A'yı olay yerine götürdüğü belirlenen korsan taksi şoförü N.K.S. Bodrum'da, korsan taksi ücretini IBAN üzerinden gönderdiği ve hakkında aranma kaydı bulunduğu tespit edilen Ş.Y. ile M.A.M. ise İstanbul'da gözaltına alındı.

Öte yandan, silahlı saldırının ardından 25 Temmuz'da müştekiye yabancı ülkeye ait GSM hattı üzerinden tehdit mesajları gönderildiği belirlendi. Mesajlarda yer alan fotoğrafların, A.Ö.Ç. adına kiralanan 34 plakalı bir araçtan çekildiğinin tespit edilmesi üzerine A.Ö.Ç. ile İ.B.A. da Eskişehir'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A, Ş.Y. ve M.A.M. tutuklandı, N.K.S. ile M.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise salıverildi.

İlçede 22 Temmuz'da park halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen veya yaralanan olmamış, isabet eden kurşunlar nedeniyle araçta hasar oluşmuştu.

Kaynak: AA
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