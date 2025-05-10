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Bodrum'da Zeytin Çiçeği Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

Bodrum'da Zeytin Çiçeği Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zeytin Çiçeği Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Yerel ürünlerin tanıtıldığı etkinlikte, halk oyunları gösterileri ve çeşitli stantlar yer aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Zeytin Çiçeği Festivali'nin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Bodrum'un kırsal Çiftlik ve Kızılağaç Mahallesi Muhtarlığı tarafından, kaymakamlık, belediye ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

Yalıçiftlik mevkisinde belediyeye ait kafenin bulunduğu alanda gerçekleştirilen etkinlikte, gıda ürünlerinin de yer aldığı çeşitli stantlar açıldı.

Yerel ürünlere dikkati çekmek amacıyla düzenlen festivalde halk oyunları gösterileri sunuldu.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, yaptığı konuşmada, Zeytin Çiçeği Festivali'ni desteklediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çit, "Annelerimizin, kardeşlerimizin ürettiği ürünlerin pazarlanması önemli. Otellerimizin de bu ürünlerden faydalanması önemli. Bu festivalin devam ettirilmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Osman URAS - Güncel
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