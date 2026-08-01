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Bodrum’da yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum’da yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen yakalandı
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MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 03.30 sıralarında Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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