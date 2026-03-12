Haberler

Bodrum'da yüksek gerilim hatları helikopterle temizlendi

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksek gerilim hatlarındaki izolatörler, helikopterle yapılan temizlik çalışmalarıyla yenilendi. Helikopterden sıkılan saf suyla yapılan temizlik işlemi, çevredekilerin ilgisini çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksek gerilim hatları helikopterle temizlendi.

İlçede yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı iletim performansı azalan izolatörler (yalıtkan malzeme), helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla temizlendi.

İzolatör temizleme çalışmalarında, helikoptere monteli su tankı, yüksek basınçlı pompa, yıkama teçhizatı ve saflığı artırılmış su kullanılıyor.

Helikopter, yüksek gerilim hatlarına iyice yaklaştıktan sonra bir süre havada bekleme pozisyonuna geçiyor. Bir noktadaki temizlik işlemi ise yaklaşık 2 dakika sürüyor.

Bu süre zarfında helikopterdeki görevli, basınçlı pompa ile yüksek gerilim hatlarındaki izolatörleri temizliyor.

Temizlik çalışması çevredekiler tarafından da ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı


