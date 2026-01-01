Haberler

Bodrum sahillerinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bazıları denize girerken, bazıları güneşlenip yürüyüş yaptı. Bodrumspor Wushu Takımı da geleneksel denize girme etkinliğini gerçekleştirdi.

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'un sahillerinde yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu, bazıları denize girdi.

Hava sıcaklığının 7, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, yılbaşı tatili ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Yahşi plajlarını doldurdu.

İlçede yaşayanlar ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlenirken, bazıları balık tuttu, bazıları da denizde yüzdü.

Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yaptı, çocuklarıyla vakit geçirdi.

Bodrumspor Wushu Takımı Antrenörü Ali Top ve bazı sporcular da geleneksel hale getirdikleri 1 Ocak saat 13.00'te deniz girme heyecanını yeniden yaşadı. El ele tutuşarak denize giren grup renkli görüntüler oluşturdu.

Ali Top, gazetecilere, denizin dışarıdan çok daha sıcak olduğunu ifade ederek, geleneksel hale getirdikleri bu etkinliği sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Sporculardan Melih Aya da her yıl 1 Ocak'ta denize girerek enerjilerini yükselttiklerini ve yeni yıla güzel başladıklarını kaydetti.

Milas'ta 89 ve 78 yaşındaki çift de yeni yılın ilk gününde denize girdi

Öte yandan Milas'ın Meşelik Mahallesi'ndeki Adabükü mevkisinde yaşamlarını sürdüren 89 yaşındaki Sami ve 78 yaşındaki Sevil Gemicioğlu ile oğulları milli yüzücü ve kaptan Bekir Emrah Gemicioğlu da yeni yılın ilk gününü denize girerek karşıladı.

Yurt içi ve dışında katıldıkları yüzme yarışlarında dereceleri de bulunan yüzme tutkunu aile, yeni yılın herkese mutluluk getirmesini diledi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
500

