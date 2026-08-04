Bodrum'daki silahlı saldırıda 7 şüpheli yakalandı: 3 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili çalışmalarda, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde, 22 Temmuz'da, tehdit edilen birinin evinin önündeki otomobiline silahlı saldırı eyleminin aydınlatılmasına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekiplerin ortak çalışmasıyla şüphelinin B.A. olduğu ve olay sonrası M.T. adına düzenlenen kimlik bilgilerini kullanıp Ankara'ya kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin olayda kullandığı silah, Yalıkavak Mahallesi'nde arazide bir çantada bulundu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Saldırıyı gerçekleştiren B.A. ile M.T., Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. İncelemelerde şüpheli B.A.'nın yeni nesil bir organize suç örgütü yapılanmasıyla M.A.M. isimli kişi aracılığıyla irtibat kurduğu, ardından yabancı bir GSM hattından aldığı talimatla eylemi gerçekleştirmek üzere Bodrum'a geldiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.A.'yı olay yerine getiren korsan taksi şoförü N.K.S.'yi Bodrum'da; korsan taksi ücretini IBAN üzerinden gönderen ve hakkında aranma kaydı bulunan Ş.Y. ile M.A.M.'yi ise İstanbul'da gözaltına aldı.

Saldırıdan 3 gün sonra şikayetçinin yabancı ülke GSM hattından mesajlar gönderilip tehdit edilmesi olayıyla ilgili de çalışma yürütüldü. Şikayetçiye gönderilen fotoğrafların A.Ö.Ç. adına kiralanan 34 plakalı araçtan çekildiğini saptayan ekipler, A.Ö.Ç. ve İ.B.A.'yı Eskişehir'de gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen toplam 7 şüpheliden korsan taksi şoförü N.K.S. ve M.T. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken; B.A., Ş.Y. ve M.A.M. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı