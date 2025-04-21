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Bodrum'da Yasa Dışı Tonozlarla Bağlı 50 Tekneye İdari Yaptırım

Bodrum'da Yasa Dışı Tonozlarla Bağlı 50 Tekneye İdari Yaptırım
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Myndos Antik Limanı bölgesinde, yasa dışı tonozlarla bağlı 50 tekneye idari yaptırım uygulandı ve tonozlar vinç yardımıyla kaldırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Myndos Antik Limanı bölgesinde yasa dışı tonozlarla bağlı 50 tekneye idari yaptırım uygulanırken, tonozlar vinç yardımıyla kaldırıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri yarımada genelinde denetim ve uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Bodrum yarımadası Gümüşlük Koyu'nda koruma altında bulunan 1'inci derece arkeolojik SİT alanı olan Myndos Antik Limanı yasa dışı tonozlarla izinsiz bağlama yapılan 50 tekneye ekiplerce idari yaptırım uygulandı. Bölgede bulunan yasa dışı tonozların bölgeden kaldırılmasına yönelik Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda su altında arkeolojik kalıntılara zarar vermeden tonozlar vinç yardımıyla kaldırılırken, çalışmaların yasadışı tonozların bölgeden temizlenene kadar süreceği bildirildi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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