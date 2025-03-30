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Bodrum'da Yangın: Duman Zehirlenmesi Sonucu 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında duman zehirlenmesi sonucu Aydın S. kurtarılarak hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı.

Yahşi Mahallesi Kapuz Caddesi'nde iki katlı evin üst katından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Aydın S. dumandan etkilendi. Görevliler ve vatandaşlarca kurtarılan Aydın S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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