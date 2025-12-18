Haberler

Bodrum'a farklı ülkelerden gelen yerleşik yabancılar Türkçe öğreniyor

Bodrum'a farklı ülkelerden gelen yerleşik yabancılar Türkçe öğreniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan farklı milletlerden yerleşik yabancılar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ücretsiz Türkçe kursunda eğitim alıyor. Kursiyerler, Türkçe öğrenirken Türk kültürünü de tanıma fırsatı buluyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan farklı ülkelere mensup yerleşik yabancılar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ücretsiz kursta Türkçe öğreniyor.

Bodrum'da Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede yaşayan yerleşik yabancılara yönelik ücretsiz Türkçe kursu açıldı. Fas, Çin, Rusya, Tayland, Özbekistan ve Ukrayna başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen kursiyerler, başlangıç seviyesinde eğitim alarak Türkçe öğreniyor. Çoğunluğunu genellikle evlendikleri için Bodrum'da yaşamayı tercih eden ve çalışmak için gelen kadınların oluşturduğu kursiyerler, haftanın 3 günü aynı sınıfta Türkçe eğitimi alıyor. Yabancı kursiyerler, eğitim sayesinde Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı da buluyor. Kursların, farklı seviyelerde devam edeceği bildirildi.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Feriştah Yılmaz, "Eğitimlerimiz ekim ayında başladı. A1 seviyesi bitti şu an A2 seviyesindeyiz. Rusya, Ukrayna, Çin, Fas, Özbekistan ve Tayland olmak üzere farklı milletlerden öğrencilerimiz var. Türkçeyi özellikle günlük hayatta kullanabilecekleri şekilde öğretiyoruz ve kursları Milli Eğitim Bakanlığı'nın planı dahilinde yapıyoruz. Arkadaşlarla bire bir sohbet etmeye çalışıyorum. Çok basit kelimelerle kendilerini ifade edebiliyorlar. Türkçeyi çok seviyorlar. Derslerimiz eğlenceli geçiyor, hepsi sıcak, samimi insanlar" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ VE TÜRKÇEYİ ÇOK SEVİYORUM'

Kursiyerlerden Rusya uyruklu Olga Volodina, "2018 yılında Rusya'dan Türkiye'ye geldim. Burada bir ev satın aldım ve buraya yerleştim. Türkçeyi çok seviyorum. Türkçem daha iyi oldu ve daha iyi konuşuyorum. Hayatım kolaylaştı, Bodrum Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ederim. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'nin nazik ve misafirperver insanlarını çok seviyorum. İnşallah sınavı geçip B1-B2 seviyesinde derslere başlayacağız" dedi.

Rusya'dan geldiğini ifade eden Marina Kılıç ise şöyle konuştu:

"Eşimle oynadığımız bir oyun sayesinde tanıştık. 1,5 yıl boyunca internet üzerinden görüştük. Daha sonra birbirimizi sevdik ve evlendik. 6 sene önce Türkiye'ye geldim ve buraya yerleştim. Çocuğum hem Türkçe hem de Rusça konuşuyor. Beraber öğrenmeye devam edeceğiz. Türk yemekleri yapmayı öğrendim. Dil öğrenip, kitap okumak istiyorum."

Fas uyruklu Somia Rafia da "Eşimle internette tanıştık. Fas'a geldi, evlendik ve 1 yıl önce Bodrum'a taşındık. Dersler çok iyi gidiyor. Çalışmak ve entegrasyon için Türkçe benim için çok lazım. Burada başka yabancı arkadaşlar var. Çok şey öğreniyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
title