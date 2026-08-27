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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda E.Ö, B.A, E.D. ve H.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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