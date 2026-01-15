Bodrum'da uyuşturucu satıcı 3 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir eve düzenlenen narkotik operasyonu sonrası açılan davada, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan yargılanan 5 sanıktan 3'ü, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs 2025'te bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğunu ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 kilo 200 gram skunk, 870 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın ardından sanıklar hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan dava açıldı.

'HERKES HAKKINI HELAL ETSİN'

Sanıklardan 2'si ilk duruşmada tahliye edildi. Davanın karar duruşması, dün Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Son sözleri sorulan sanıklardan Recep Altay, "Herkes hakkını helal etsin, ben böyle olsun istememiştim. Çok pişmanım, benim yüzümden buradalar. Ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi. Diğer sanıklar ise beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, Fırat Eşin, Yunus Duman, Recep Altay'ı 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanıklara 225 bin lira adli para cezası verdi. Diğer 2 sanık beraat etti.