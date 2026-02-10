Haberler

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri, otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde ticaretinin" önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Muğla'ya şehirlerarası otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Durdurulan bahse konu otobüste yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
