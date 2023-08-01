Bodrum'da Türkbükü Mahallesinde Yangın Çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Türkbükü mahallesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü mahallesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Yangını havadan ve karadan müdahale başladı.

Bodrum'da ünlülerin mahallesi olarak bilinen Türkbükü Mahallesinde konutlara yakın bir alanda henüz çıkış sebebi bilinmeyen otluk alanda yangın başladı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava kara unsurları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın denizden karaya esmesi nedeniyle alevlerin konutları tehdit etmediği öğrenildi.

Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle büyürken, bölgede bulunan çok sayıda zeytin ağacı yangın nedeniyle zarar gördü. - MUĞLA