Bodrum'da "Turizm Haftası" kapsamında Antik Halikarnassos Surları'nda yürüyüş yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Antik Halikarnassos Surları ve Antik Myndos Kapısı'nda düzenlenen 'Turizm Haftası' etkinliği ile ilçenin tarihi ve kültürel mirası vurgulandı. Kaymakam Sırmalı ve Belediye Başkanı Mandalinci'nin katıldığı etkinlikte, öğrenciler şiir okudu ve halk oyunları gösterimleri sahnelendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Antik Halikarnassos Surları'nda ve Antik Myndos Kapısı'nda "Turizm Haftası" etkinliği düzenlendi.

Bodrum Kaymakamlığınca Bodrum Belediyesinin destekleriyle düzenlenen etkinlik, tarihi yel değirmenleri mevkisinden başlayarak Halikarnassos Sur Duvarları'ndan Antik Myndos Kapısı'na kadar sürdü.

Kaymakam Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrencilerin de olduğu grup, Antik Myndos Kapısı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Sırmalı, ilçenin ulaşım ve konaklama altyapısıyla turizmde çekim merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Antik Myndos Kapısı'nda çeşitli çalışmaların yapılacağını bildiren Sırmalı, gelen misafirlerin bundan çok büyük keyif alacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı Mandalinci ise turizmin sadece ekonomiden, belli rakamlardan ibaret olmadığını, geçmişin kültürel mirasını yaşatmak, onu özümsemek, benimsemek ve gelecek kuşaklara bu mirası sürdürülebilir şekilde sunmak olduğunu kaydetti.

Etkinlikte öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri sahneledi. Program kapsamında resim ve fotoğraf sergisi açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
