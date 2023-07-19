Bodrum'da Trafo Yangınları Elektrik Kesintisine Yol Açtı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir gün arayla iki ayrı mahalledeki trafoda, aşırı yüklenme nedeniyle çıkan yangınlar elektrik kesintisine neden oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin yaptığı çalışma sonucu Bitez bölgesinde 2 saat sonra tekrar elektrik verildi. Gümbet bölgesine de elektrik verilebilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir gün arayla iki ayrı mahalledeki trafoda, aşırı yüklenme nedeniyle çıkan yangınlar elektrik kesintisine neden oldu.Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin yaptığı çalışma sonucu Bitez bölgesinde 2 saat sonra tekrar elektrik verildi. Gümbet bölgesine de elektrik verilebilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Bitez Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında, elektrik trafosunda yangın çıktı. Bölgede bu nedenle elektrik kesintisi yaşandı. Ekiplerin sıkıntıyı gidermesinin ardından bölgeye 2 saat sonra yeniden elektrik verilmeye başlandı.Bugün bir trafo yangını da saat 14.00 sıralarında Cevat Şakir Caddesi'nde meydana gedi. Trafoda, sıcak hava nedeniyle elektrik kullanımı artışına bağlı yangın çıktı. Sigorta ve kabloların alev almasıyla başlayan yangında zaman zaman patlamalar da meydana gelirken, kısa süreli panik yaşandı. İhbarın üzerine itfaiye ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Trafonun devre dışı kalması nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşındı. Ekipler, bölgeye tekrar elektrik verilebilmesi için onarım çalışmalarına başladı.

Elektrik dağıtım şirketi ADM tarafından önceki günlerde yapılan bir açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tüketiminin maksimum düzeyde olduğuna dikkat çekilmiş ve vatandaşlardan bugünlerde yüksek enerji tüketen cihazların verimli bir şekilde çalıştırılmasına özen gösterilmesi çağrısı yapılmıştı.