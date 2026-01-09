Bodrum'da trafikte koşturan iki at ilginç görüntü oluşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlarında yularlarıyla trafikte koşturan iki at ilginç görüntü oluşturdu.

Gümbet Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde yoğun araç trafiğinin arasında koşan atlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Her ikisinin başında da yular olduğu görülen atlar, araçların arasından koşarak caddede gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.