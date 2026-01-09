Haberler

Bodrum'da trafikte koşturan iki at ilginç görüntü oluşturdu

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yoğun trafikte başlarında yularlarıyla koşan iki atın görüntüleri dikkat çekti. Gümbet Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kaydedilen bu ilginç anlar sosyal medyada yayıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlarında yularlarıyla trafikte koşturan iki at ilginç görüntü oluşturdu.

Gümbet Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde yoğun araç trafiğinin arasında koşan atlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Her ikisinin başında da yular olduğu görülen atlar, araçların arasından koşarak caddede gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
