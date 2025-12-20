Bodrum'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki İbrahim Umut Yöntem hayatını kaybetti, A.Z. ve M.Z. yaralandı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde aracın kontrolden çıkıp park halindeki kamyonete çarptığı görülüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntüde, kazada hayatını kaybeden İbrahim Umut Yöntem'in (18) kullandığı hafif ticari aracın kontrolden çıkıp park halindeki kapalı kasa kamyonete çarpması ve ardından da devrilmesi yer alıyor.
Yöntem'in kullandığı hafif ticari araç, önceki gün, yol kenarında park halindeki kapalı kasa kamyonete çarparak devrilmiş, kazada sürücü İbrahim Umut Yöntem ile araçtaki A.Z. ve M.Z. yaralanmıştı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yöntem, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Öte yandan tedavi altına alınan yaralılardan A.Z'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.