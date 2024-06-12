Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldığı otelin 2'nci katındaki terastan düşen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy (48), hayatını kaybetti.

Demet Ersoy

7 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay, saat 05.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi Ilgın Sokak'taki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin 2'nci katındaki terasta arkadaşları V.A.G. ve E.C.O. ile içki içen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy, dengesini kaybedip, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, evli ve 1 çocuk annesi Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ersoy'un cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, iş görüşmesi yapmak üzere dün akşam saatlerinde Ankara'dan Bodrum'a geldiği öğrenilen Ersoy'un ölümüyle ilgili inceleme başlattı.