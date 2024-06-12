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Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin ikinci katındaki terasında arkadaşlarıyla içki içerken dengesini kaybeden 48 yaşındaki tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy, 7 metre yükseklikten düştü. Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldığı otelin 2'nci katındaki terastan düşen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy (48), hayatını kaybetti.

Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybettiDemet Ersoy

7 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay, saat 05.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi Ilgın Sokak'taki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin 2'nci katındaki terasta arkadaşları V.A.G. ve E.C.O. ile içki içen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy, dengesini kaybedip, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, evli ve 1 çocuk annesi Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ersoy'un cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, iş görüşmesi yapmak üzere dün akşam saatlerinde Ankara'dan Bodrum'a geldiği öğrenilen Ersoy'un ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (3)

Lütfü Gökşen:

sabaha karşı içki nedir ya herşeyin adabı var.

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Hek Tor:

Cevabı gayet basit, bütün gün uyumuşsa geceler onun gündüzüdür, içer de kıçar da... Sen de bir dene, vallahi pek hoşuna gidecek, emin ol.

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ayhan ertaş:

allah rahmet eylesin günahlarını affetsin

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