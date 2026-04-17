Bodrum'da 1000'den fazla belediye çalışanının katılımıyla "temizlik seferberliği" yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1000'den fazla belediye personelinin katılımıyla çevre temizliği yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde 2024'te başlatılan "Temizlik Seferberliği" bu yıl da gerçekleştirildi.

"Birlikte temizleyip, birlikte koruyacağız" sloganıyla 2024'te başlayan etkinlik, doğayı ve çevreyi korumak, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Bodrum'un farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Mandalinci öncülüğünde, 1000'i aşkın belediye çalışanının katılımıyla başlayan etkinlik, vatandaşların da desteğiyle Bodrum'un çeşitli mahallelerinde yapıldı.

Etkinlik kapsamında sokaklar ve caddeler el birliğiyle temizlendi. Kent genelinde çevre bilincini artırmayı hedefleyen çalışma, Bodrum'un tüm mahallelerini kapsayacak şekilde planlandı.

Mandalinci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, çalışma arkadaşları ile gönüllülerin katkılarıyla 28 farklı noktada cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik gerçekleştirdiklerini, kentin her köşesinde hissedilen bu emeğin Bodrum'a yakışan bir çevre düzeni oluşturma hedefinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.