Bodrum'da Sürüklenen İki Teknedeki 9 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 7 kişi bulunan teknenin Akvaryum Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 7 kişiyi kurtardı ve tekneyi KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedekleyerek Bodrum Marina'ya yanaştırdı.

Karaada açıklarında da makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki bir başka tekne ise KIYEM-6 botunca yedeklenerek Ağanlar Tersanesi'nde emniyete alındı.