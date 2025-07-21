Bodrum'da Sürüklenen İki Teknedeki 9 Kişi Kurtarıldı

Bodrum'da Sürüklenen İki Teknedeki 9 Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı emniyeti ekipleri, makine arızası nedeniyle sürüklenen iki teknedeki toplam 9 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı. Ekipler, kurtardıkları kişileri Bodrum Marina'ya ve Ağanlar Tersanesi'ne götürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 7 kişi bulunan teknenin Akvaryum Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 7 kişiyi kurtardı ve tekneyi KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedekleyerek Bodrum Marina'ya yanaştırdı.

Karaada açıklarında da makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki bir başka tekne ise KIYEM-6 botunca yedeklenerek Ağanlar Tersanesi'nde emniyete alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
İlayda'nın sonunu babası getirmiş: Öldürüyorsanız öldürün

İlayda'nın sonunu babası getirmiş: Öldürüyorsanız öldürün
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası

10 kişi bir polisi çocuklarının gözü önünde darp etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.