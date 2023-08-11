Bodrum'da Sintine Pompası Arızalanan Motor Yat Battı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sintine pompası arızalanan motor yatın bir bölümü battı. Türkbükü Koyu'nda demirli olan yaklaşık 10 metrelik motor yatın, sintine pompasında meydana gelen arıza nedeniyle su almaya başladı ve kısa sürede büyük bir bölümü battı. Yatın kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sintine pompası arızalanan motor yatın bir bölümü battı.
Türkbükü Koyu'nda demirli "Betty" isimli yaklaşık 10 metrelik motor yatın, ilk belirlemelere göre sintine pompasında arıza meydana geldi.
Su almaya başlayan yatın büyük bir bölümü kısa sürede battı. Motor yatın kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Yatın battığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.