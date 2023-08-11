Bodrum'da Sintine Pompası Arızalanan Motor Yat Battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sintine pompası arızalanan motor yatın bir bölümü battı. Türkbükü Koyu'nda demirli olan yaklaşık 10 metrelik motor yatın, sintine pompasında meydana gelen arıza nedeniyle su almaya başladı ve kısa sürede büyük bir bölümü battı. Yatın kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.