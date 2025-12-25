Haberler

Bodrum'da sağanak; evin istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü
Bodrum'da gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur, son 12 saatte metrekareye 44,2 kilogram yağmur düşmesine neden oldu. Su birikintileri ve sel suları nedeniyle bazı evler ve oteller su baskınına maruz kaldı. Belediye ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

METREKAREYE 44,2 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ

Bodrum'da gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur aralıklarla devam ederken, büyük bölümü saat 02.00 ile 06.00 arasında olmak üzere son 12 saatte metrekareye 44,2 kilogram yağmur düştü. Gümbet Mahallesi'nde sokakta biriken su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tarafından vidanjör ve kepçe yardımıyla su tahliyesi yapıldı. Trafiğe kapanan yol kısa süre içerisinde açıldı. Çırkan Mahallesi Amiral Caddesi'nde aşırı yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkılmasında tahliye edilen hane sayısı 6'ya, kişi sayısı da 15'e çıktı. Bodrum Belediyesi, sağlık durumları iyi olanlar için AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde teknik inceleme başlattı. Ekipler tarafından bölge yapılacak incelemelerin ardından istinat duvarı çöken 2 katlı bina ile ilgili karar verileceği belirtildi. Öte yandan, sel sularının taşıdığı atıklar sahile vurdu.

'14 KONUT VE 2 OTELDE SU BASKINI YAŞANDI'

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yağışın şiddetiyle Konacık D-330 kara yolu üzerinde su birikintileri oluşmuştur. Bölgedeki yağmur drenaj hatlarımız çalışır durumda olmasına rağmen, dere bağlantı kısmındaki kesitlerin darlığı suyun hızlı tahliyesini geciktirmiş, ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla biriken sular tahliye edilerek yol yeniden trafiğe açılmıştır. Ayrıca Bitez bölgesinde ise Söğütlü Deresi istinat duvarının çökmesi sonucu, kapalı durumda olan bir otelin zemin katı ve dere yatağındaki bir Kızılay aracı taşkından etkilenmiştir. Yarımada genelinde su baskını yaşanan 14 konut ve 2 otelde itfaiye, MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekiplerimiz su tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.

