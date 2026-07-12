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Bodrum'da konteynerde çıkan yangın makilik alana sıçradı

Bodrum'da konteynerde çıkan yangın makilik alana sıçradı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şantiyenin konteynerinde çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir şantiyenin konteynerinde çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altındı.

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bulunan kız yurdu şantiyedeki konteynerde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine 7 itfaiye aracı, 14 personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında şantiyede gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamayla birlikte büyüyen alevler, makilik alan sıçradı. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 öncü araç, 2 arazöz ve 1 helikopter sevk edildi. Bodrum Belediyesi'ne ait 2 arazöz ve 1 tanker de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile alevler 1,5 saatlik çaba sonucu saat 15.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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