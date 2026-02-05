Haberler

Bodrum'u sağanak vurdu! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

Bodrum'u sağanak vurdu! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Konacık-Bitez kavşağı arasında yol trafiğe kapandı, 2 araç sel sularında mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken; derelerin debisi yükseldi.

  • Bodrum'da sağanak yağmur nedeniyle Konacık-Bitez kavşağı arasında yol trafiğe kapandı.
  • Sağanak yağmur nedeniyle 2 araç sel sularında mahsur kaldı.
  • Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yol trafiğe kapandı, 2 araç sel sularında kaldı. Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bodrum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Konacık- Bitez kavşağı arasında yol, sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.

YOL KAPANDI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

2 araç yolda mahsur kaldı, 1 otomobil ise sahipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı, ev ve iş yerlerini su bastı.

DERELERİN DEBİSİ YÜKSELDİ

Belediye ekipleri tarafından bölgede aralıksız olarak çalışmalar devam ederken, derelerin debisi yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? 45 yaşında sürpriz transfer
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu