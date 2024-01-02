Bodrum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, Konacık ve Bitez mahallelerinde su birikintilerine neden oldu. Sokaklar dereye dönerken, vatandaşlar güçlük çekti. Bodrum Belediyesi ekipleri ise yağışın olduğu bölgelerde temizlik çalışması yaptı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Konacık ve Bitez mahalleleri başta olmak üzere bazı bölgelerde ana güzergahlarda su birikintileri oluştu.
Yoğun yağmur suları nedeniyle Bitez'de sokak araları da dereye döndü. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.
Trafikte de zaman zaman aksamaların meydana geldiği ilçede, Bodrum Belediyesi ekipleri yağışın olduğu bölgelerde devriye ve temizlik çalışması yaptı.
Bölgede sağanak zaman zaman etkisini sürdürüyor.