Bodrum'da özel öğrencilerden mezuniyet töreni

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan mezun olan özel öğrenciler için Herodot Kültür Merkezi'nde coşkulu bir mezuniyet töreni düzenlendi.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan mezun olan öğrenciler için Herodot Kültür Merkezi'nde bir mezuniyet töreni düzenlendi. Etkinliğe Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Cengiz Vural, Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, öğrencilerin dans ve müzik gösterileri büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Sonrasında ise öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde keplerini havaya fırlattı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte hem eğlenceli hem de unutulmaz anlar yaşandı.

'YÜZLERCE MEZUN VERDİ'

Yapılan mezuniyet töreni ile ilgili konuşan Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Cengiz Vural, "2025-2026 eğitim öğretim yılı Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak Herodot Kültür Merkezi'nde mezuniyet törenini gerçekleştirdik. Bizler 3 kademe olarak 7-27 yaş arası öğrencilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Mezuniyet süreçlerine kadar öğretmenlerimizle beraber öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk bazen hüzünlendik, bazen güldük. Öğretmenlerimizin emekleriyle bugünlere kadar geldik. Bu süreçte velilerimiz çocuklarımızın yanında oldular, velilerimize de teşekkür ederim ve bu mezuniyeti onlara armağan ediyoruz. 2005 yılında kurulan okulumuz yüzlerce mezun verdi" dedi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı