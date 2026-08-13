Haberler

Bodrum'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, yakındaki bir araç ve işletmede ufak çapta hasar meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı yol kenarına çekti.

Kısa süre sonra alevler otomobilin büyük bir kısmını sardı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bu arada yangın sırasında yakındaki başka bir araçta ve bir işletmede de ufak çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer

Osimhen ve Icardi'yi getiren isim olaya el attı! Bombayı patlatıyorlar
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Balkondan düşen 64 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Hava almak için çıktığı balkon sonu oldu

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım