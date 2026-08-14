Haberler

Bodrum'da ormanlık alanda kaybolan 5 kişi bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 5 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 5 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

İlçeye tatil için gelen yaşları 21 ile 24 arasında değişen 5 genç, akşam saatlerinde denize girmek ve bölgede gezmek için Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum Koyu'nun bulunduğu ormanlık alana yürüdü.

Havanın kararmasıyla yollarını kaybeden bu kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Çalışmalara, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden destek verdi.

Ekipler, yaklaşık 4 kilometrelik alanda gece boyunca arama çalışması yürüttü. Çalışma sonucu bulunan 5 kişi Bitez Limanı'na getirildi.

Burada ekiplerce kontrolden geçirilen 5 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çalışmaya katılan ekiplere teşekkür eden Kutay Tacal, "Akvaryum Koyu'na yüzmeye gittik. Sonrasında farklı bir yoldan gitme kararı aldık bu yanlış oldu. Şarjlarımız çok azdı fenerimiz de olmadığı için hava kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk. Ekipler çok yardımcı oldu bizi çok iyi şekilde yönettiler." diye konuştu.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! Sıralamaya abi-kardeş damga vurdu
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Vergi rekortmenleri listesine giren Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Vergi rekortmenleri listesine giren avukattan sitem dolu sözler
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak

CHP'li vekil taciz iddiasıyla tekme tokat dövüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
Giresun’u fırtına ve sağanak vurdu: Dereler taştı, yollar göle döndü

Fırtına ve sağanak tüm kenti vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü