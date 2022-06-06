Bodrum'da orman yangını (1) - Haberler

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Bodrum'da orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'da orman yangını (1)

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tarım arazilerinin olduğu ormanda ve otlukta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tarım arazilerinin olduğu ormanda ve otlukta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Bitez Mahallesi Beylikkırlar mevkisinde, saat 13.00 sıralarında, tarım arazilerinin bulunduğu orman ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, büyümeye başladı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkının da müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Bodrum Güncel Haberler

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