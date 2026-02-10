Bodrum'da evde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yakaköy Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Yakaköy Mahallesi'ndeki bir evden dumanların çıktığını görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangının ardından evde hasar oluştu.