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Bodrum açıklarında teknede rahatsızlanan kişi deniz ambulansıyla tahliye edildi

Bodrum açıklarında teknede rahatsızlanan kişi deniz ambulansıyla tahliye edildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi tur sırasında teknede rahatsızlanan 44 yaşındaki İ.K., deniz ambulansı ile karaya çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi tur sırasında teknede rahatsızlanan kişi, deniz ambulansı ile karaya ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı.

Kissebükü Koyu'nda demirli "Nemesis" isimli gulette bulunan İ.K. (44) sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Tekne kaptanının acil yardım çağrısı üzerine Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait deniz ambulansı ekipleri bölgeye hareket etti.

İlk müdahalesi teknede yapılan İ.K, deniz ambulansına alınarak Bodrum Limanı'na getirildi. Limanda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan İ.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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