Bodrum'da marinada demirli 5 motoryatta çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada demirli 5 motoryatta çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir marinada demirli motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 metre olan 4 motoryata daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışması sırasında ekipler rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Karadan ve denizden müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.